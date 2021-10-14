Тверская область получит федеральный кредит в 3,8 млрд рублей на строительство железнодорожной ветки в Завидово

Сейчас в рамках развития кластера «Волжское море» в Завидово при поддержке Федерации ведется строительство транспортно-пересадочного узла. Фото: ПТО

В правительстве РФ одобрена заявка на инфраструктурный кредит для нашего региона на 3,8 млрд рублей. Эти средства нужны для строительства 15-километровой железнодорожной ветки до порта в особой экономической зоне «Завидово» в Конаковском районе.

Вопрос обсуждался 14 октября в Москве на заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Его провел зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин. Участвовал наш губернатор Игорь Руденя

Глава региона отметил, что строительство ветки позволит обеспечить прямое железнодорожное сообщение между ОЭЗ «Завидово» и Москвой.

- В настоящий момент в объекты туристской инфраструктуры ОЭЗ «Завидово» уже вложено более 16 миллиардов рублей частных инвестиций, создано более 340 рабочих мест, - рассказал на заседании Игорь Руденя.

В итоге нашему региону предоставят необходимый инфраструктурный бюджетный кредит.

Оказывается, решение о заявке на него было принято по итогам рабочей поездки в Тверскую область в июле этого года Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Сейчас в рамках развития кластера «Волжское море» в Завидово при поддержке Федерации ведется строительство транспортно-пересадочного узла, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт.

Строительство новой железнодорожной ветки даст возможность туристам без пересадок добираться до порта «Завидово» и дальше пересаживаться на круизные суда.

- Ожидаемый пассажиропоток с учётом проживающих на территории Завидово граждан составит более 1 миллиона 200 тысяч человек, в том числе не менее 750 тысяч туристов, - сообщила пресс-служба областного правительства.

СПРАВКА КП

ОЭЗ «Завидово» создана в 2015 году. Идет работа по созданию там современного туристского кластера. При федеральной поддержке построена обеспечивающая инфраструктура - водозаборный узел со станцией водоподготовки, пешеходный мост через реку Дойбица.

С этого года началась реализация проекта «Завидово парк». По нему предусмотрено создание крытого семейного центра спортивных и водных развлечений, отелей, конгресс-центр, горнолыжного склона, детского парка и другие объекты туриндустрии.

Предполагаемый объём инвестиций - более 29,5 млрд рублей. Будет создано более 900 новых рабочих мест.

Госкорпорация ВЭБ.РФ подтвердила участие в финансировании проекта.