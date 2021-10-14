В Твери 18-летний парень избил и обокрал жителя Торжка

Фигуранта задержали росгвардейцы Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Твери сотрудники Росгвардии по "горячим" следам задержали 18-летнего безработного жителя Старицкого района, подозреваемого в совершении преступления.

По информации сотрудников вневедомственной охраны, молодой человек в одном из городских парков избил и обокрал 20-летнего жителя Торжка. Злоумышленник похитил мобильный телефон, наушники и деньги. Сумма ущерба составила 9600 рублей.

Фигуранта задержали недалеко от места происшествия и доставили в полицию.

Пострадавшего с травмами отвезли в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.