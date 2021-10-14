На дорогах Тверской области с начала года погибли 22 пешехода

На дорогах Тверской области произошло 201 ДТП с пешеходами Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ

Госавтоинспекция Тверской области обнародовала статистику ДТП с участием пешеходов за 9 месяцев 2021 года.

С начала года на территории региона с участием пешеходов зарегистрировано 201 ДТП, 22 человека погибли и 185 получили травмы различной степени тяжести.

- В осенне-зимний период, как правило, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, - отмечают в ведомстве. - С начала сентября пять пешеходов погибли и 39 пострадали.

Чаще всего аварии происходят вечером или ночью, когда пешеходов не видно в темноте. Госавтоинспекторы напоминают гражданам: чтобы быть заметными на дороге, необходимо использвать световозвращающие элементы.

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