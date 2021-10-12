Для ТЮЗа и Театра кукол в Твери закупят новое оборудование на 4,9 млн рублей

Театры ждёт обновление. Фото: Артем КИЛЬКИН

12 октября на заседании Бюджетной комиссии Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени было принято решение оснастить два тверских театра - ТЮЗ и Театр кукол - новым оборудованием. На это потратят средства федеральной казны, выделенные региону на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.

"Для Тверского театра кукол будет закуплено оборудование для обустройства рабочих мест конструкторского и столярного цехов, в Театр юного зрителя приобретут оборудование для систем освещения", - уточняют в пресс-службе Правительства Тверской области.

Потратить на новое оснащение планируют более 4,9 миллионов рублей. Свыше 4,1 млн рублей выделит федеральный бюджет и ещё 788 тыс. рублей добавит областная казна.

Напомним, в ТЮЗе в этом году реализуют проект по привлечению на спектакли незрячих зрителей. А театр кукол в новом сезоне решил разнообразить свой репертуар. Теперь он состоит из 30 постановок: сказок для детей, новелл для семейного просмотра, современной драматургии. Подробнее о том, чем порадуют зрителя театры Твери в этом сезоне, читайте здесь.