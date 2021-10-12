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Происшествия12 октября 2021 17:31

В Ржеве Тверской области под колёса "Мазды" попала женщина, перебегавшая дорогу

ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Женщину госпитализировали в ЦРБ.

Женщину госпитализировали в ЦРБ.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

12 октября в Ржеве Тверской области под колёса "Mazda 3" угодила 56-летняя женщина. ДТП произошло на улице Бехтерева у дома №84.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, женщина перебегала дорогу вне пешеходного перехода. За рулём сбившей её иномарки был 25-летний мужчина. По данным автоинспекторов, он был трезв.

Женщину госпитализировали в Ржевскую ЦРБ. Как стало известно "КП"-Тверь", у неё сотрясение мозга, ушиб головы и перелом правой ключевой кости.