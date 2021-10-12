Рейд по соблюдению масочного режима провели в ТЦ "Рубин" Твери

В торговых центрах все обязаны соблюдать антиковидные меры. Фото: Михаил ПАТЛИС

Рейды по соблюдению масочного режима в Твери возобновились в связи с ростом заболеваемости коронавирусом: вот уже несколько дней мы бьём рекорды по суточному количеству новых случаев заболевания.

Напомним, масочный режим в регионе действует уже год. Постановление об обязательном ношении масок в общественных местах губернатор Игорь Руденя подписал 12 октября 2020 года.

12 октября проверяющие (полицейские, сотрудники Роспотребнадзора и областного министерства контрольных функций) посетили торговый центр «Рубин».

Проверка правильной рассадки с соблюдением дистанции. Фото: ПТО

"В некоторых хозяйствующих субъектах отсутствует разметка социальной дистанции, не проводится обработка помещений антисептическими средствами, не заполняются журналы термометрии. Подобные нарушения мы фиксируем и будем принимать дальнейшие меры", – отметил по итогам рейда специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Тверской области Евгений Лыков.

На нарушителей составлены протоколы по статье 6.3 КоАП ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Наказание - штраф или приостановка деятельности. Подробнее о санкциях, применяемых к нарушителям, можно прочитать здесь.