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Общество12 октября 2021 17:00

В Твери определили самые популярные книги

Какие жанры и произведения стали востребованы у тверичан в электронном формате, рассказали специалисты МегаФона
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Книги всегда являлись неотъемлемой частью жизни человека

Книги всегда являлись неотъемлемой частью жизни человека

Выводы сделаны на основе анализа обезличенных данных сервиса «МегаФон. Книги» с начала 2021 года.

Большинство пользователей сервиса в Твери предпочитают читать электронные книги, а не их аудиоверсии. Это следствие не только привычного обращения с книгами. Качество современных смартфонов и планшетов достаточно высокого уровня для комфортного чтения – в настройках есть режим для защиты глаз, изображение на экранах гаджетов можно смотреть под любым углом, мерцание практически не ощущается.

Среди полутора тысяч скачанных книг, треть из которых в аудиоформате, больше всего тверичане увлечены боевой фантастикой, любовными романами и современной русской литературой.

Самой востребованной книгой стал бестселлер «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки. На втором и третьем месте - «Женщины непреклонного возраста и др. беспринцЫпные рассказы» Александра Цыпкина и «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки.