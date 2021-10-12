В Тверской области в 2022 году благоустроят 80 общественных территорий, дворов и скверов

Вот такую общественную зону благоустроили в этом году на мигаловской набережной в Твери. Фото: администрация Твери

В 2022 году в 39 муниципалитетах Верхневолжья будет благоустроено 20 дворов и 60 общественных территорий. 12 октября это утвердили на заседании Правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Общий объем финансирования благоустройства составит 360 млн рублей. Деньги выделят из бюджетов разных уровней. В рамках реализации определены четыре группы участников в зависимости от численности населения. К первой группе отнесены девять территорий, где проживает свыше 20 тысяч человек. Это Тверь, Бежецкий и Бологовский районы, Вышневолоцкий и Удомельский городские округа, Кимры, Конаково, Ржев и Торжок. В 2022 году там приведут в порядок 17 общественных и 1 дворовую территорию.

Вторая группа: населенные пункты с численностью жителей от 8 тысяч до 20 тысяч человек – Калязинский и Торопецкий районы, Кашинский, Нелидовский и Осташковский городские округа, ЗАТО Озёрный, Кувшиново, Лихославльский и Западнодвинский муниципальные округа. Здесь благоустроят 7 дворов и 15 общественных пространств.

Третья группа: населенные пункты с численностью населения от 3,5 тысячи до 8 тысяч человек отремонтируют 4 двора и 19 общественных территорий. Это Андреапольский, Весьегонский, Краснохолмский, Пеновский, Рамешковский, Селижаровский, Спировский, Оленинский муниципальные округа, Старица, Сонково, Зубцов, Максатиха, посёлок Калашниково, Кесовогорский район.

Четвёртая группа: населённые пункты, где проживает от 1 до 3,5 тысячи человек, вошли поселки Великооктябрьский, Фирово, Жарковский, Молоково, Сандово, Лесное и город Белый. В 2022 году на их территории будут благоустроены 8 дворов и 9 общественных пространств.

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