На форуме Золотая осень» Тверская область провела переговоры с Бельгией

Тверская делегация подводит итоги участия в главном аграрном форуме страны. Фото: ПТО

Подведены итоги участия Тверской области в 23-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», об этом сообщает пресс-служба правительства региона. В частности, достигнуты договоренности, направленные на развитие льняного комплекса Верхневолжья.

Прошли деловые переговоры делегации Верхневолжья с представителем Посольства Бельгии о сотрудничестве с лидером мирового производства льняной техники – компанией Union machines – в рамках создания в регионе машинно-технической станции для развития льняного комплекса. Кроме того, обсуждались вопросы мясного скотоводства, внедрения высокопродуктивной породы крупного рогатого скота бельгийской селекции Belgian blue.

Прошли переговоры и с другими партнерами. С российскими компаниями подписан ряд соглашений.

Напомним, на главном аграрном форуме России свою продукцию представили более 20 самых узнаваемых предприятий Тверской области. Прошли презентации ведущих производств – молочного, мясного, льняного направлений, кондитерских изделий, варенья и воды.

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