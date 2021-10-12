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Общество12 октября 2021 15:04

Полицейские проверили информацию о готовящихся преступлениях в школах и колледжах Тверской области

Оказалось, что тревога ложная
Алексей АНДРЕЕВ
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Проверка ряда школ и колледжей региона дала отрицательные результаты.

Проверка ряда школ и колледжей региона дала отрицательные результаты.

Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В Тверской области правоохранители провели проверку в ряде образовательных учреждений в связи с поступившей анонимной информации об опасности возможных преступлений.

Однако, как выяснилось никакой опасности не было - проверка нескольких школ и колледжей региона на угрозу преступлений дала отрицательные результаты.

Жителям Тверской области при поступлении подобной информации необходимо незамедлительно сообщать о ней по телефонам доверия правоохранительных органов: ФСБ – (4822) 77-74-41, МВД – (4822) 32-95-52, МЧС – (4822) 39-99-99.

Напоминаем, за распространение заведомо ложной информации об угрозах террористического характера предусмотрена уголовная ответственность.