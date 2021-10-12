Суд оштрафовал жительницу Твери за комментарий про вакцинацию "Спутником V"

Тверичанка написала в соцсети про вредность вакцинации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Твери должна будет выплатить 15000 рублей штрафа за комментарий о вреде вакцинации от коронавируса "Спутником V". Комментарий тверичанка оставила в соцсети "VK", в одном из публичных обсуждений.

Суть её утверждения сводилась к тому, что вакцинация от коронавируса влечёт негативные последствия для здоровья и жизни человека.

Виновной себя на суде тверичанка не признала. Как сообщает Центральный районный суд Твери, она настаивала, что "основывалась на выводах врачей, знакомых людей, а также на том, что вакцина «Спутник V» является экспериментальной, по ней не окончены исследования". Однако суд посчитал, что доводы женщины противоречат данным компетентных органов.

Опубликован комментарий был под псевдонимом. Но от юридических последствий жительницу Твери это не спасло. Суд признал её виновной в "распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшем угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан" (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). Судом назначен штраф: 15 000 рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, распространение фейков о коронавирусе может грозить не только штрафом, но и лишением свободы.