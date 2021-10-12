В Тверском ТЮЗе представят премьеру от английского режиссера с русскими корнями

В ТЮЗе - премьера. Фото: FB/Тверской театр юного зрителя

Тверской театр юного зрителя приглашает публику на премьеру. 15 и 16 октября в 18:30 и 17:00 в ТЮЗе представят постановку «Гроза» от уже хорошо знакомого тверским театралам режиссера из Англии с русскими корнями Вероники Вигг.

Напомним, что она уже ставила в ТЮЗе чеховскую «Чайку», «Головлева» по Салтыкову-Щедрину, а также непростой детский спектакль «Сны о кошках и мышах».

Как нетрудно догадаться, новая постановка - это интерпретация великой пьесы Александра Островского «Гроза».

Сама Вероника Вигг о спектакле отозвалась так: «У каждого из нас есть своя собственная гроза. Не атмосферное явление, а событие, которое навсегда изменило нашу жизнь. После "гроз" человеческие судьбы уже никогда будут прежними. Гроза может сделать нас мудрее или слабее, страшнее или терпимей. В город Калинов пришло шесть апостолов…»

Вместе с режиссёром над спектаклем работали художник-постановщик Павел Петрушев, художник по свету Александр Рязанцев, режиссёр по пластике Максим Пахомов и композитор Юлия Колченская.

В спектакле заняты многие актеры ТЮЗа. В том числе и его корифеи.

Постановка вызвала ажиотаж - на сегодня раскуплена львиная часть билетов.