У пенсионерки из Твери мошенники выманили миллион рублей

В полицию обратилась очередная жертва мошенников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Твери обратилась очередная жертва телефонных мошенников - 65-летняя жительница города. Она лишилась крупной суммы денег, попавшись на давно известную схему обмана.

Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сообщил будто ее дочь на автомобиле сбила человека.

- После этого злоумышленник сказал, что для урегулирования вопроса с близкими пострадавшего необходима крупная сумма денег, тогда ее родственница сможет избежать уголовной ответственности за совершение ДТП, - поделились подробностями в УМВД России по Тверской области. - Пожилая женщина, не задумываясь, обналичила денежные средства в отделении банка и в указанном незнакомцем месте передала один миллион рублей неизвестному мужчине.

Что интересно, тлько после этого пенсионерка позвонила своей дочери и выяснила, что никакого ДТП и в помине не было.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется следствие.

Полиция в очередной раз напоминает гражданам:

- Мошенничества, совершаемые по схеме «родственник в беде» - это стандартная уловка аферистов. В ходе телефонного разговора мошенники не позволяют класть трубку, чтобы потерпевшие не могли связаться со своими родными и выяснить истинное положение дел.

Между тем, первое, что необходимо сделать при поступлении подобных звонков, - это немедленно перезвонить родным. Если собеседник представляется работником правоохранительных органов, попросите его представиться, назвать должность и место службы. Вы можете позвонить в соответствующее ведомство и узнать, действительно ли в нем работает такой сотрудник.