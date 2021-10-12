В Тверской области 20-летний парень осуждён за нежелание служить в армии

Приговор уклонисту вынес Вышневолоцкий межрайонный суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Штраф в 20 тысяч рублей назначен 20-летнему жителю Вышнего Волочка Тверской области за уклонение от службы в армии. Приговор вынесен Вышневолоцким межрайонным судом и уже вступил в силу.

Молодой человек поплатился за то, что "бегал" от призыва, не имея законных оснований для освобождения от службы. Уклонение от армии - уголовная статья (ч.1 ст. 328 УК РФ). Санкции её могут быть разные - от штрафа (до 200 тысяч рублей) до лишения свободы сроком до двух лет.