В Покровскую Церковь Твери привезут ковчег с частицей Покрова Богородицы

Ковчег был подарен митрополиту Тверскому и Кашинскому Амвросию в 2020 году. Фото: tvereparhia.ru

Покров Пресвятой Богородицы - большой праздник Русской православной церкви. Он отмечается 14 октября. К этому дню в Покровскую церковь Твери (что у Центрального рынка) привезут святыню - ковчег с частицей Покрова Богородицы и частицами мощей её родителей - Иоакима и Анны.

Поклониться ковчегу можно будет на праздничной службе 13 и 14 октября, а также в субботу и воскресенье 16 и 17 октября.

Этот ковчег был подарен митрополиту Тверскому и Кашинскому Амвросию в 2020 году инициаторами создания храма-часовни реликвий при Санкт-Петербургской епархии. Обычно он хранится в епархиальном храме Двенадцати апостолов. "Подлинность каждой из этих святынь подтверждена отдельным древним документом", - сообщает Тверская епархия.

По благословению митрополита ковчег со святынями также будет принесён домой к прихожанам -инвалидам Тверского городского союза инвалидов "Завет", которые в силу состояния здоровья не смогут дойти до храма.

Напомним, что в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой, при посещении храма нужно надевать маску и соблюдать социальную дистанцию.