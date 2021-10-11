Совет старшеклассников заработает в Твери

Для работы в совете уже отобрали 200 претендентов. Фото: администрация Твери

В Твери начнёт работать Городской совет старшеклассников. Об этом сообщает администрация Твери. Работать Совет будет на базе Дворца детей и молодежи на Дарвина. Решение о его создании было принято на Форуме старшеклассников #МЫ_ТВЕРЬ.

В совет должны войти активные, целеустремлённые, амбициозные школьники. Они поучаствуют в создании единого сообщества общеобразовательных учреждений города, будут представлять интересы своей школы и смогут освоить управленческие навыки. А школы Твери будут плотнее взаимодействовать друг с другом.

200 претендентов на работу в Городском совете старшеклассников уже отобраны по итогам Форума.

Участвуют в создании Горсовета старшеклассников такие организации, как: ТвГУ, ТвГТУ, Областная станция юннатов, технопарк «Кванториум», Молодёжный центр Твери, Дворец творчества детей и молодёжи.

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