В Тверской области разыскивают 30-летнего Сергея Корнилова

Ориентировка: VK/Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тверь

О местонахождении жителя посёлка Максатиха 30-летнего Сергея Корнилова ничего неизвестно с 23 июня.

О поисках мужчины опубликовал пост спасательный отряд «ЛизаАлерт».

В ориентировке опубликованы приметы пропавшего мужчины: рост 170 см, плотного телосложения, темно-русые с проседью волосы, голубые глаза. Был одет: зеленая футболка, темно-синие короткие шорты.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, звоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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