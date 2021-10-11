В Тверской области ребёнок наелся таблеток и был экстренно госпитализирован

Следователи проводят проверку по факту отравления. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Детскую областную клиническую больницу на вертолете санавиации доставили мальчика из Ржевского района. Ребенок отравился таблетками.

Ржевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по данному факту.

- Предварительно установлено, что 9 октября в вечернее мальчик 2018 года рождения, находясь по месту своего проживания в деревне Артемово Ржевского района, обнаружил коробку с капсулами с таблетками и употребил их, - сообщили подробности в пресс-службе областного следственного управления.

К счастью, сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Врачи сработали оперативно. Ребёнка срочно доставили и оказали медицинская помощь в Ржевской районной больнице. А затем на вертолете санавиации доставили в ДОКБ в Твери.

Следователь опросил родственников мальчика, провел осмотр места происшествия в квартире, где изъята коробка с таблетками. Назначены судебно-медицинская и химическая экспертизы.