Под Тверью водитель "Форда" пошёл на обгон и попал в ДТП, пострадал человек

Водитель не рассчитал манёвр. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

На автодороге Р-132 "Золотое Кольцо" в Калининском районе "Форд Фокус" пошёл на обгон и врезался в попутную "Ладу Калина". ДТП произошло вечером 11 октября на 1248 километре трассы.

По информации областной Госавтоинспекции, оба водителя были трезвы. Водителю "Форда" 28 лет, он в аварии не пострадал. Травмы получил водитель "Калины" (его возраст не сообщается). Как стало известно "КП"-Тверь", у водителя отечественного авто ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга.