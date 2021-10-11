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Происшествия11 октября 2021 19:09

Под Тверью водитель "Форда" пошёл на обгон и попал в ДТП, пострадал человек

Травмы получил водитель второй машины
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Водитель не рассчитал манёвр.

Водитель не рассчитал манёвр.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

На автодороге Р-132 "Золотое Кольцо" в Калининском районе "Форд Фокус" пошёл на обгон и врезался в попутную "Ладу Калина". ДТП произошло вечером 11 октября на 1248 километре трассы.

По информации областной Госавтоинспекции, оба водителя были трезвы. Водителю "Форда" 28 лет, он в аварии не пострадал. Травмы получил водитель "Калины" (его возраст не сообщается). Как стало известно "КП"-Тверь", у водителя отечественного авто ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга.