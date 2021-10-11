В Тверской области запланировано построить велодорогу длиной в 424,9 км

Через наш регион проложат велотрассу. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В Тверской области по территориям Конаковского, Калининского районов, Твери, Торжка и Торжокского района, Кувшиновского района, Осташковского городского округа проложат участок велотрассы «Москва – Санкт-Петербург». 11 октября губернатор Игорь Руденя провёл рабочую встречу по вопросам его строительства с представителями компании-подрядчика - «Вело1».

- Первый этап - это Дубна-Конаково. Дальше дорога идёт по всей территории области, у нас будет сформировано несколько альтернативных маршрутов, в том числе в Старице и до Ржевского мемориала. Кроме того, есть достаточно интересные места, которые находятся рядом с основным расположением трассы, это, в том числе Исток Волги, в Торжке - несколько интересных усадеб, - отметил Игорь Руденя.

Протяженность пилотного участка «Дубна–Конаково» составит около 28,7 км. Его начнут строить уже в этом году.

В настоящее время ведутся работы по строительству 55-километрового участка велотрассы в Московской области.

СПРАВКА КП

Велодорога «Москва – Санкт-Петербург» пройдет по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям.

Она пройдет вблизи более 380 культурных, исторических и природных достопримечательностей. На маршруте планируется организация велопарковок и велопрокатов на железнодорожных станциях.