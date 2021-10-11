В Твери перекроют улицы Новая Заря и Шишкова из-за ремонта опор освещения

Перекрытие будет действовать с 22:00 до 6:00. Фото: Андрей МИРЕЙКО

С 11 по 15 октября в Твери будут менять опоры освещения на улицах Шишкова (около дома №89а) и Новая Заря (у дома №75). Работы планируют вести с 22:00 до 6:00.

В эти часы в указанных местах будет ограничено движение транспорта. "Ограничения будут действовать только по ночам, в остальное время движение транспорта будет осуществляться в текущем режиме", - уточняют в администрации Твери.

Работы по замене опор освещения ведёт компания "ПрофЭнерго". Подрядчик обязан установить соответствующие дорожные знаки в месте работ и обеспечить проезд автомобилей экстренных служб.