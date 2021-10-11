В Твери женщина заработала миллионы на нелегальных косметологических услугах

Косметолог без образования успела заработать на своём опасном бизнесе 11 миллионов рублей. Фото: УМВД по Тверской области

49-летняя жительница Твери организовала у себя в квартире салон по предоставлению косметологических и медицинских услуг. При этом медицинского образования или диплома косметолога она не имела и вела деятельность без лицензии.

Несмотря на отсутствие квалификации и разрешений, "косметолог" успела заработать на своём опасном бизнесе 11 миллионов рублей.

Подпольный косметологический кабинет накрыли сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области. "Брать" нарушительницу помогали Росгвардейцы.

"В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет", - сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

Добавим, что подобные случаи не редкость. Косметологи без образования не только нарушают закон, но и уродуют внешность своих клиенток, нанося ущерб их здоровью.