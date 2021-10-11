В Твери освятили ковидный госпиталь в 6-ой больнице

Тверская епархия продолжает проект "Детская больница без боли". Фото: tvereparhia.ru

Чин освящения "красной зоны" 6-й городской больницы, был проведён, чтобы оказатьдухоную поддержку пациентам, сообщает Тверская епархия. Священник Александр Горячев и настоятель Иоанно-Предтеченского храма Твери протоиерей Вячеслав Дроговоз окропили святой водой палаты, кабинеты и коридоры.

Тверская епархия также продолжает проект "Детская больница без боли". В рамках этой благотворительной акции в отделении травматологии Детской областной больницы появился новый телевизор. Он был куплен на средства, собранные для пациентов больницы при помощи тверского предпринимателя, владельца автомойки.

Ранее проект позволил приобрести для первого хирургического отделения детской больницы электромобиль. Маленькие пациенты ездят на нём из палаты в оперблок на плановые операции.

"Проект "Детская больница без боли" предполагает проведение мероприятий, которые нацелены на минимизацию физического и психологического дискомфорта пациентов", - сообщает отдел социального служения Тверской епархии. Например, для детей собирают "коробки храбрости" с игрушками. Такие коробки есть в процедурных и смотровых кабинетах. Ребёнок может выбрать любую игрушку перед или сразу после медицинской манипуляции.