Останки трёх бойцов-миномётчиков обнаружили поисковики в Пеновском районе Тверской области

Поисковики нашли и медальон, но бумага в нём сгнила... Фото: vk.com/id53191905

Останки трёх неизвестных советских солдат обнаружили поисковики в Пеновском районе Тверской области. Об этом сообщил в соцсети потомственный поисковик, руководитель поискового отряда "Истина" Пеновского района Тарас Тарасов.

"Вчера боец нашего отряда Алексей Иванович Ямщиков обнаружил останки советского бойца у деревни Загородечье. Сегодня при доработке места там же обнаружены ещё двое. Это был миномётный расчёт ротного 50 миллиметрового миномёта", - рассказал Тарас Тарасов на своей странице в соцсети 10 октября.

К сожалению, по найденному медальону установить никакой информации о бойцах нельзя - он был закручен неплотно и бумага сгнила.