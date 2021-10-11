У жителя Тверской области украли гараж

Бокс исчез с территории гаражного массива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Необычная кража произошла в Зубцове Тверской области: у местного жителя украли металлический гараж. Большой и тяжёлый бокс исчез с территории гаражного массива.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража" (ч.1 ст. 158 УК РФ). В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Похитителем гаража оказался нигде не работающий ранее судимый 37-летний житель Зубцова.

Мужчина признался в содеянном и сообщил подробности: он проник в гараж, сорвав навесной замок, и увёз бокс с помощью крана-манипулятора. Манипулятор он позаимствовал у знакомого. Гараж постигла печальная судьба - злоумышленник сдал его на лом. Деньги потратил.

"В настоящее время полицейские проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям, совершённым на территории региона", - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области.