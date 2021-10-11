Врач рассказал, как работает реанимационное отделение в госпитале для больных коронавирусом в Твери

Отделение реанимации инфекционном госпитале в Твери. Фото: FB/ «Медицинские новости. Твери»

В инфекционном госпитале в «Областном клинический лечебно-реабилитационном центре» (ОКЛРЦ) в Твери готовы к любому развитию событий в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, реанимация оснащена всем необходимым. О работе реанимационного отделения рассказал заведующий отделением, врач анестезиолог-реаниматолог Илья Голубенков. Интервью со врачем опубликовал паблик «Медицинские новости. Тверь».

- В связи с ростом заболеваемости COVID 19 и высокой загруженностью учреждений здравоохранения Тверской области, 27 сентября на базе ГБУЗ ОКЛРЦ вновь открылся инфекционный госпиталь на 200 коек.

В его составе развернуто реанимационное отделение, которое оснащено современным оборудованием: аппаратами ИВЛ, мониторами для контроля за жизненно важными функциями больных, шприцевыми насосами, поворотными потолочными консолями для подачи кислорода, подключения и размещения медицинского оборудования, - рассказал завотделением.

Он заметил, что койки реанимационного отделения оснащены всем необходимым оборудованием.

Для более ранней диагностики и контроля состояния пациента в круглосуточном режиме, приобретены экспресс анализаторы и лабораторное оборудование.

Отделение рассчитано на 6 коек, но на случай необходимости вновь открытия инфекционного госпиталя предусмотрена возможность увеличения коечной мощности реанимации, как минимум в 2 раза.

Реабилитационное лечение в реанимационном отделении проводит мультидисциплинарная реабилитационная команда в составе различных специалистов.

Напомним, по данным оперштаба на 11 октября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 292 человека. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 69 587 заболевшим.

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