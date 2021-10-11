Жители Тверской области оставили более 1000 признаний любимым врачам на портале «Наш любимый врач»

Поддержите любимого врача! Фото: Алексей БУЛАТОВ

За десять дней на портале «Наш любимый врач» оставили трогательные признания любимым докторам уже 1015 жителей Твери и области. Там же опубликовано 347 отзывов на работу тверских врачей. Маленькие пациенты нарисовали в поддержку медиков 17 рисунков.

За каждый отзыв, признание или рисунок вашему любимому доктору начисляются баллы: 1 - за признание, 2 - за отзыв, 2 - за реальную историю о враче и целых 5 баллов за детский рисунок. Рисунки также участвуют в конкурсе творческих работ - автоматически.

Конкурс «Наш любимый врач» завершится 31 октября. На торжественной церемонии наградят десять медицинских работников, получивших больше всего баллов. Награждать будут в двух номинациях: врач-педиатр и детский врач. Грамоты и подарки от спонсоров получат десять детей-победителей конкурса творческих работ.