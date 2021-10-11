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Происшествия11 октября 2021 12:02

Пропавшая в Твери 14-летняя девочка вернулась домой

В ближайшее время её опросят следователи
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Девочка нашлась живой. Фото: СУСК по Тверской области

Девочка нашлась живой. Фото: СУСК по Тверской области

Нашлась 14-летняя девочка, которая пропала в Твери 9 октября. Девочка жива и здорова и сама вернулась домой, сообщает Следственное управление СКР по Тверской области.

Напомним, несовершеннолетняя, которая всего неделю назад отпраздновала свой День рождения, ушла из дома в Московском районе Твери и исчезла. Следователи организовали проверку. Побывали у девочки дома, опросили родных и знакомых. Следов криминала специалисты не нашли.

Ка стало известно утром 11 октября, девочка сама вернулась домой. В ближайшее время её опросят следователи, чтобы выяснить все обстоятельства её исчезновения.