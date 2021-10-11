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Общество11 октября 2021 9:37

В Твери пройдет ярмарка фермерской продукции

Там будут торговать как местные аграрии, так и из других регионов
Алексей АНДРЕЕВ
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На ярмарке можно будет купить натуральные продукты и овощи.

На ярмарке можно будет купить натуральные продукты и овощи.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

16 и 17 октября в областной столице на центральном рынке пройдёт ярмарка продовольствия. Там будут торговать мясной и молочной продукцией, хлебобулочными изделиями, птицей и яйцами, картофелем, овощами и фруктами.

Свою продукцию жителям и гостям города представят агропредприятия и фермеры из районов Верхневолжья, а также из Костромы, Волгограда, Ростова-на-Дону, Суздаля, Вологды

Ярмарка будет работать на открытой площадке центрального рынка с 9:00 по 17:00.