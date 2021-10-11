632 тысячи рублей потратят на украшения для главной новогодней ёлки в Центральном районе Твери

Главную ёлку в Центральном районе устанавливают на площади Ленина. Фото: Виктория ЖУКОВА

Тендер "Поставка новогодних ёлочных украшений для нужд администрации Центрального района в городе Твери" опубликован на сайте госзакупок. На новогоднее убранство запланировано потратить 632 270 рублей.

Согласно документации, деньги пойдут на закупку ёлочных шаров, гирлянд и бус. В новые украшения планируют нарядить 14-метровую искусственную сосну (её покупать не будут, она уже имеется). На прилагаемой схеме видно, что гирлянды и бусы развесят по новогодней ели (то есть сосне) волнами, в пять ярусов.

Напомним, 14-метровую новогоднюю ёлку обычно в Центральном районе Твери устанавливают на площади Ленина. На Театральной площади в последние годы стоял надувной Дед мороз, и ещё одна ель, поменьше, украшала площадь у театра кукол.