Водитель "Лады" устроил ДТП под Тверью и сбежал с места аварии вместе с пассажиром

Водитель не выдержал безопасную дистанцию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла вечером 10 октября в Калининском районе, на 1229 километре трассы Р-132 "Золотое кольцо". "Лада" ("ВАЗ-2112") врезалась сзади в "Ниву". От удара "Нива" слетела с дороги в кювет.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Тверской области, водитель и пассажир "Двенадцатой" с места ДТП скрылись. В аварии пострадал водитель "Нивы", у него перелом голени.

Отметим, что в подавляющем большинстве случаев виновным в подобных авариях признаётся тот, кто двигался сзади - водитель обязан держать безопасную дистанцию до впередиидущего транспортного средства.