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Происшествия10 октября 2021 16:29

В Твери пропала 14-летняя девочка

Об исчезновении несовершеннолетней сообщает СУСК по Тверской области
Олег ХАДАЕВ
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Девочка отпраздновала день рождения и через неделю пропала. Фото: СУСК

Девочка отпраздновала день рождения и через неделю пропала. Фото: СУСК

В Твери пропала 14-летняя девочка. Об этом сообщило на своем сайте Следственное управление Следственного комитета по Тверской области.

В частности, следователи уточняют, что несовершеннолетняя накануне ушла из дома в Московском районе Твери и далее её местонахождение теряется.

Заметим, своё 14-летие девочка отпраздновала неделю назад.

Сейчас правоохранительными органами предпринимаются все возможные меры для обнаружения несовершеннолетней.