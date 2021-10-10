Девочка отпраздновала день рождения и через неделю пропала. Фото: СУСК
В Твери пропала 14-летняя девочка. Об этом сообщило на своем сайте Следственное управление Следственного комитета по Тверской области.
В частности, следователи уточняют, что несовершеннолетняя накануне ушла из дома в Московском районе Твери и далее её местонахождение теряется.
Заметим, своё 14-летие девочка отпраздновала неделю назад.
Сейчас правоохранительными органами предпринимаются все возможные меры для обнаружения несовершеннолетней.