У жителя Бежецка из гаража украдено имущества на 30 000 рублей

Электроинструмент возвращён владельцу. Фото: Олег ХАДАЕВ

К полицейским Бежецка — районного центра Тверской области — обратился 53-летний мужчина. Из его незапертого гаража во дворе собственного дома пропали электроинструменты и другие вещи.

Мужчина оценил ущерб в 30 000 рублей.

Полицейские, изучив следы на месте преступления, пришли к выводу, что вор был не один. Преступников было двое.

Распутывая дело, полицейские вышли на двоих безработных — 39 и 47 лет от роду.

Когда их арестовали, они быстро признались в содеянном.

Украденное имущество тоже нашли и вернули владельцу.

Впереди у воров суд и возможное лишение свободы на пять лет.