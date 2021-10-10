Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 октября 2021 12:44

У жителя Бежецка из гаража украдено имущества на 30 000 рублей

Жулики задержаны
Олег ХАДАЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Электроинструмент возвращён владельцу.

Электроинструмент возвращён владельцу.

Фото: Олег ХАДАЕВ

К полицейским Бежецка — районного центра Тверской области — обратился 53-летний мужчина. Из его незапертого гаража во дворе собственного дома пропали электроинструменты и другие вещи.

Мужчина оценил ущерб в 30 000 рублей.

Полицейские, изучив следы на месте преступления, пришли к выводу, что вор был не один. Преступников было двое.

Распутывая дело, полицейские вышли на двоих безработных — 39 и 47 лет от роду.

Когда их арестовали, они быстро признались в содеянном.

Украденное имущество тоже нашли и вернули владельцу.

Впереди у воров суд и возможное лишение свободы на пять лет.