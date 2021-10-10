Игорь Руденя назвал жителей Тверской области людьми особой закалки

Игорь Руденя поздравил работников сельского хозяйства.

Сегодня, 10 октября, в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности пресс-служба правительства региона распространила поздравление губернатора Тверской области.

«Испокон веков на тверской земле работают люди особой закалки, которых отличают преданное отношение к своему делу, любовь к родному краю. Благодаря их нелёгкому, самоотверженному труду в каждом доме и в каждой семье Верхневолжья ежедневно на столах появляются свежие и качественные продукты питания. Благодарю всех, кто трудится в полях и на фермах, в небольших хозяйствах и на крупных предприятиях, за важную и очень нужную для нашего региона и страны работу, за сохранение традиций добросовестного труда», - говорится в поздравлении Игоря Рудени.

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