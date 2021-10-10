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Общество10 октября 2021 9:05

Опубликовано фото с геликоптера строительной площадки детской областной больницы в Твери

Уже можно увидеть, как будут стоять корпуса
Олег ХАДАЕВ
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Фундамент будущей детской областной больницы в Твери.

Фундамент будущей детской областной больницы в Твери.

В интернете опубликовано фото строительной площадки детской областной больницы в Твери, снятое с геликоптера. Фотографии размещены в пабликах предложения работы.

На фото хорошо видны фундаменты будущих зданий новой детской областной больницы Твери. Основа одного корпуса подготовлена полностью, второй залит на три четверти. Наблюдается будущий переход между зданиями.

С запада виден Перинатальный центр, с востока — дома по улице Успенского. С севера — дорога со стороны Областной клинической больницы.

Кстати, объявление с фото посвящено поиску вахтовых рабочих: арматурщиков, бетонщиков, сварщиков.