Пьяный водитель устроил столкновение и ранил двух человек

Автомобиль пьяницы. Фото: Управление ГИБДД по Тверской области.

В 12 километрах от Твери на автодороге Тверь — Рождествено, возле Каблуково, в ночь с 9 на 10 октября произошло столкновение двух иномарок.

По предварительной информации ГИБДД, ДТП произошло по вине пьяного водителя автомобиля Volkswagen. Он направил свою машину на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем SsangYong.

Сам пьяный водитель и его пассажир получили не опасные для жизни ранения. Водитель корейского автомобиля не пострадал.

Ранее сотрудник ГИБДД, в разговоре с корреспондентом «КП»-Тверь» отмечал, что даже весомые санкции за управление автомобилем в нетрезвом виде, не останавливают нарушителей от управления машиной после распития алкоголя.