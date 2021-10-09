В Твери иномарка протаранила фуру

Иномарка протаранила фуру в Твери. Фото: УГИБДД по Таерской области

Авария произошла в пятницу, 8 октября, на улице Седова возле дома №1. Легковушка Ford Focus, за рулём которой находился 31-летний водитель, врезалась в стоявшую на обочине фуру Volvo.

В региональном УГИБДД пояснили, что водитель Ford не справился с управлением. В аварии пострадал пассажир легковушки.

Прибывшая на место аварии скорая доставила его в больницу. Медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, рваную рану лба.

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