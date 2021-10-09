В Твери при столкновении трёх автомобилей пострадала женщина

Авария произошла вечером 9 октября на улице Пржевальского. Фото: УГИБД по Тверской области

Авария с участием трёх автомобилей произошла в Твери вечером в субботу, 9 октября, у дома №14/50 улице Пржевальского. Была травмирована пассажирка одного из авто. Подробности ДТП пояснили в Региональном ГИБДД.

В Госавтоинспекции сообщили, что 58-летний водитель Chevrolet Niva не уступил дорогу автомобилю Hyundai, за рулём которого сидел 35-летний мужчина. От удара Hyundai отбросило на проезжавший рядом автомобиль Toyota.

В аварии пострадала 31-летняя пассажирка автомобиля Hyundai. Она получила синяки мягких тканей лица.

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