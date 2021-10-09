В Твери пройдёт фестиваль «Рок в защиту животных»

Музыканты соберутся, чтоб поддержать братка наших меньших, попавших в беду. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

6 ноября в Твери, в клубе "Биг Бен" (Ул.Брагина,2) пройдет фестиваль "Рок в защиту животных". Все средства, полученные от продажи билетов, пойдут на помощь бездомным животным.

Мероприятие проходит в таком формате уже в четвёртый раз.

На фестивале выступят:

"Янжима" Тверь, "Портер" (Тверь), "Порто Морис" (Москва) , "Электропартизаны" (Санкт-Петербург), "ВОЛКОВ-М" (Тверь), "Группа Че" (Тверь), "Синдикат" (Тверь).

Будет организована продажа картин. Все средства передаются на поддержку приютов или инициативных групп.

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