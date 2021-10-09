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Общество9 октября 2021 13:34

В Тверской области к 9 октября от коронавируса вакцинировано более 406 тысяч человек

За минувшие сутки вакцинировались 1401 человек
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
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В Тверской области продолжается массовая вакцинация.

В Тверской области продолжается массовая вакцинация.

В Тверской области продолжается прививочная кампания. От коронавируса вакцинировано 406 085 жителя Верхневолжья. 8 октября прививку сделали 1401 человек. Такие данные сообщает региональный оперштаб.

В регионе работают пункты вакцинации. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, без записи сделать прививку можно в торговых центрах.

Вакцинацию на предприятиях и населенных пунктах области, где нет точек иммунизации, осуществляет 91 выездная бригада. Для вакцинации коллективов на рабочих местах и вызова мобильной бригады работодателям необходимо подать заявку в поликлинику по месту расположения предприятия.

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