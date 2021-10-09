В Тверской области вновь пройдет Свято-Тихоновская православная конференция

В Тверской области пройдет православная конференция "Пастырь добрый". Графика: ПТО

Свято-Тихоновская православная международная научно-практическая конференция «Пастырь добрый» пройдет в Тверской области 22 и 29 октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Конференция проводится в рамках стратегии духовно-нравственного воспитания Тверской области.

Тема конференции этого года «Царь и человек: к 350-летию со дня рождения Петра I». Она пройдет как в очном, так и онлайн-форматах.

22 октября во Ржеве пройдут круглые столы «Реформы образования, культуры и науки в Петровское время», «Роль учительства в воспитании подрастающего поколения. Учитель эпохи Петра I и современный педагог», «Содержание духовно-нравственных принципов образовательных программ кадетских школ и классов», «Актуальные вопросы взаимодействия патриотических клубов и организаций с Русской Православной Церковью», «Духовно-нравственное воспитание дошкольников на основе православных традиций», «Приобщение к сокровищам духовной культуры русского народа» и на другие темы.

29 октября конференция пройдет на родине Патриарха Тихона – в Торопце. В программе – проведение пленарного заседания, награждение победителей Епархиального конкурса социальных видеороликов «У добра 1000 рук», а также Епархиальный этап Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», выставка детского и юношеского творчества.

Запланирован и ряд других круглых столов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.