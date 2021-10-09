В Твери отремонтировали 67 дорог в рамках нацпроекта

На дорогах Твери наносят разметку. Фото: администрация Твери

В Твери завершается кампания по ремонту дорог. На 70 улицах областного центра заканчиваются работы, на 11 объектах завершено строительство и ремонт тротуаров. Об этом сообщили в администрации Твери.

В горадминистрации поясняют, что на сегодняшний день продолжаются работы по нанесению разметки и установке дорожных знаков.

Отремонтированы 67 из 70 запланированных объектов. Протяжённость ремонта составит 61,6 км.

– На всех объектах завершена укладка асфальтобетонного покрытия проезжей части, на улицах Баррикадная, Арсения Степанова и Терещенко еще ведутся работы по укладке тротуаров возле социально значимых объектов. Продолжается нанесение разметки и установка дорожных знаков, – комментирует начальник отдела капитального и текущего ремонта департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери Андрей Михайлов.

Всего с 2019 по 2024 год в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Твери планируется отремонтировать более 265 км дорог. За 2019-2020 годы были отремонтированы 73 дороги общей протяжённостью почти 100 километров.

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