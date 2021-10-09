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Общество9 октября 2021 8:43

В Тверской области пропал 42- летний мужчина со шрамом над правой бровью

Волонтеры и полицейские ведут поиски уже 10 дней
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
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42-летнего Вячеслава Виноградова из Ржева ищут уже 10 дней. Фото: VK/ ВПСО «Сова» Ржев

42-летнего Вячеслава Виноградова из Ржева ищут уже 10 дней. Фото: VK/ ВПСО «Сова» Ржев

42-летний Вячеслав Виноградов ушёл из дома во Ржеве Тверской области вечером 30 сентября, с тех пор его местонахождение неизвестно. О поисках мужчины сообщает ВПСО «Сова» в группе отряда во «ВКонтакте».

Волонтеры сообщают приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза, седая борода. Нос с горбинкой искривлён, над правой бровью имеется шрам. В день исчезновения был одет в синие джинсы и чёрную удлинённую куртку с крупными пуговицами.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Вячеслава Виноградова, звоните по телефонам: 8(906)555-48-08, 8(910)646-34-34 или 112.

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