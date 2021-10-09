Водитель погиб при столкновении ВАЗ и «Ауди» на трассе М-10 под Тверью

Фото с места ДТП - смертельная авария произошла под Тверью. Фото: УГИБДД по Тверской области

Утром 9 октября на 150 километре трассы М-10 («Россия») в столкновении ВАЗ 2110 с иномаркой «Аудио» погиб водитель отечественной легковушки. Подробности случившегося пояснили в УГИБДД по региону.

Как сообщили в Госавтоинспекции, столкновение произошло, когда ВАЗ пытался совершить манёвр - поворот налево при движении на Москву и не уступил дорогу «Ауди», двигавшейся в сторону Петербурга.

Водитель ВАЗа погиб на месте, сильно пострадала пассажирка «десятки». У женщины сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, подозрение на перелом грядной клетки и рёбер. Скорая увезла ее в больницу. Подробности ДТП уточняются.

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