В Твери автомобилист сбил парня, перелезшего через ограждение на Смоленском переулке

В центре Твери молодой человек попал под машину. Фото: УГИБДД по Тверской области

Вечером 8 октября на Смоленском переулке в Твери произошло ДТП с участием пешехода. Подробности аварии сообщили в региональном ГИБДД.

На Смоленском переулке у дома №8 20-летний водитель иномарки сбил 25-летнего пешехода, который переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода, перепрыгнув через ограждение. От удара тот отлетел в стоящую поблизости иномарку.

По предварительной информации у пешехода перелом правой голени, черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Скорая отвезла пострадавшего в горбольницу №4.

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