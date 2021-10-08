Историю о мальчике, которого водитель автобуса высадил в лесу, в Транспорте Верхневолжья назвали неправдой

Транспорт Верхневолжья прокомментировал жалобу мамы 11-летнего ребёнка, опубликованную в сети Фото: Виктория ТУШКОВА

"Транспорт Верхневолжья" прокомментировал опубликованную в соцсетях жалобу мамы 11-летнего мальчика из Твери. Напомним, женщина рассказала, что её ребёнок случайно сел не на свой автобус и уехал из Твери в Аввакумово. По словам мамы на конечной остановке у лесополосы водитель высадил ребёнка, несмотря на то, что был уже вечер и у мальчика не было денег на проезд домой.

"КП"-Тверь" обратилась за комментариями в "Транспорт Верхневолжья". Транспортный оператор ответил следующее: "Данная информация не соответствует действительности. По словам водителя, он разговаривал с мальчиком и пытался узнать, почему ребенок находится один в вечернее время и нужна ли ему помощь. Однако мальчик вышел из автобуса и отошёл от транспортного средства. В настоящее время проводится внутренняя проверка по этому инциденту, уточняются детали. Запись с камер видеонаблюдения будет снята в ближайшие дни и предоставлена СМИ для подтверждения корректности действий водителя".

В пресс-службе "Транспорта Верхневолжья" также отметили, что все сотрудники предприятия проинструктированы, как работать с несовершеннолетними детьми.