В Твери водитель вёз наркотики, но его остановили сотрудники ГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции случайно поймали человека с наркотиками. Фото: Александр ЖМУЛИН

Инспектора Госавтоинспекции в Твери случайно остановили машину с наркотиками. Не повезло 32-летнему жителю города на автомобиле «Форд Фокус».

Сотрудники ГИБДД остановили авто для банальной проверки, но поведение водителя вызвало у них подозрение.

В итоге полицейские досмотрели машину и нашли в ней полиэтиленовый пакетик и контейнер с синтетическими и растительными наркотиками общей массой свыше 1,7 грамм. Это подтвердила экспертиза.

Водитель автомобиля был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и дачи объяснений.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Полицейскими проводится ряд необходимых оперативных мероприятий по установлению обстоятельств, при которых фигурантом был приобретен наркотик.