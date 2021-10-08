В Тверской области запас вакцины от коронавируса составляет свыше 158 тысяч доз

В регионе достаточно доз вакцины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сегодняшний день в нашем регионе есть 158 607 доз вакцины от COVID-19. Как информирует областное правительство, это достаточный запас.

Напомним, недавно в регионе расширен перечень категорий граждан, которые должны в обязательном порядке пройти вакцинацию от коронавируса.

Теперь её должны пройти коллективы предприятий и организаций с численностью работников более 100 человек, сотрудники финансовых и страховых компаний, курьеры, почтальоны, парикмахеры, специалисты салонов красоты, физкультурно-оздоровительных центров, в том числе фитнес-центров, соляриев, саун, бассейнов, бань, прачечных и химчисток.

Вакцинация обязательна для работников организаций, занимающихся культурными, выставочными, просветительскими и другими досуговыми мероприятиями, а также очно консультирующих граждан.

Пройти полную вакцинацию граждане вышеперечисленных профессий должны до 6 декабря.

Постановление главного санитарного врача региона не распространяется на жителей Верхневолжья, имеющих противопоказания к вакцинации.

Всего в Тверской области прививку от коронавируса сделали 404 684 человека, за прошедшие сутки - 1350 граждан.

В регионе работают 55 пунктов вакцинации, куда можно обратиться и в будние дни, и в выходные. Записаться на вакцинацию можно через МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной медрегистратуры, а также по телефонам прививочных пунктов.

Без записи в Твери можно вакцинироваться в ТЦ «РИО», в Торговом парке №1, в ТЦ «Рубин» и ТЦ «Вавилон».

Сегодня в Тверской области обновлен печальный рекорд по заражению коронавирусом в сутки - заразу подхватил 271 человек. За сутки скончались семь граждан с COVID-19.