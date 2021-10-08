На трассе под Тверью произошло тройное ДТП, есть пострадавшие

ДТП произошло на 1224-м километре трассы Р-132 "Золотое кольцо" в Калининском районе Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

На 1224-м километре трассы Р-132 "Золотое кольцо" в Калининском районе под Тверью произошло тройное ДТП. "Газель" врезалась в "Ладу Ларгус", которая от удара выехала на встречку и столкнулась со "Шкодой Октавия".

"Водитель "ГАЗ 3302" не выбрал безопасную дистанцию", - пояснили причины аварии в областной Госавтоинспекции.

Пострадали в аварии водители легковушек. У 40-летнего водителя "Лады" перелом ключицы, у 35-летнего водителя "Шкоды" - закрытая черепно-мозговая травма. От госпитализации оба отказались. По информации ГИБДД, все участники аварии были трезвы.