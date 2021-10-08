Завершается реставрация затопленной калязинской колокольни в Тверской области

Вот так сейчас выглядит калязинская колокольня. Фото: ПТО

В Калязине завершается реставрация знаменитой затопленной колокольни Николаевского собора. Полностью выполнены самые сложные работы – восстановление шпиля и креста, включая выравнивание поврежденных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

За несколько месяцев реставрации специалистами выполнен большой объем работы. Расчищены фасады и интерьеры, обработаны специальными составами все ярусы сооружения, обновлена и усилена кирпичная кладка, фундаменты и стены, находящиеся в толще насыпного острова.

На 3-6 ярусах сделана комплексная реставрация фасадов, воссозданы часы с боем, кованые решетки и окна.

Также проведены мероприятия по инженерным сетям и системам. Так, методом прокола под водой смонтирован футляр для кабельных линий систем электроснабжения и слаботочных систем. Установлена архитектурная подсветка фасадов колокольни. Еще идут работы в интерьерах колокольни, идет реставрация фасадов 1 и 2 ярусов, благоустройство и берегоукрепление острова. По мере завершения работ на фасадах сооружения производится демонтаж строительных лесов.

Летом 2021 года на колокольню установили отреставрированный крест.

СПРАВКА «КП» Колокольня Николаевского собора в Калязине построена в 1800-1801 годах. К 1940-м был утвержден проект Волгостроя, согласно которому предусматривалось искусственное расширение Волги, создание на ее акватории гидроэлектростанций. При строительстве Угличского водохранилища старая часть Калязина оказалась в зоне затопления. Собор был разобран, а колокольню оставили в качестве маяка. До наших дней колокольня сохранилась без перестроек. Она является доминантой, центральным звеном в панораме Калязина.

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